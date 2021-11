Lithium war in diesem Jahr bisher eines der beherrschenden Themen an den Rohstoffmärkten. Durch die wachsende Bedeutung von E-Autos stieg die Nachfrage in astronomische Höhen und die Preise für das Metall folgten diesem Trend auf dem Fuße. Das führte zu regelrechter Goldgräberstimmung.Die ist noch immer nicht so richtig vorbei, zumindest an den Aktienmärkten zeigt sich aber so etwas wie Katerstimmung. Ob American Lithium (CA0272592092) oder European Lithium (AU000000EUR7), allerorten gab es jüngst spürbare Korrekturen zu sehen. Den ...

