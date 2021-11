Extrema:24.11.2008: Top 1: Telekom Austria: 15.11% - [Top 2: 11.06% (25.11.2008), Top 3: 10.82% (11.11.2008)] zum Kalender 24.11.2008: Top 2: VIG: 16.25% - [Top 1: 16.52% (30.01.2004), Top 3: 16.14% (19.09.2008)] zum Kalender 24.11.2008: Top 3: voestalpine: 13.15% - [Top 1: 27.23% (13.10.2008), Top 2: 13.58% (10.10.2008)] zum Kalender Indexumstellungen:24.11.1997: Austria Tabak, Bank Austria (Stämme) kommen in den ATX, Creditanstalt (Stämme + Vorzüge) scheiden aus dem ATX aus 24.11.2000: Telekom kommt in den ATX. zum Kalender Doubled:24.11.2005: Telekom Austria: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Telekom Austria: 708 Tage von 17.12.2003 (Kurs 8,76) bis 24.11.2005 (Kurs 17,55) zum Kalender 24.11.2020: FACC: Schnellste Kursverdoppelung in der ...

