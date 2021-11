Der DAX im Visier von Jörg Scherer - Webinar mit dem Anlegerclub der Börse Stuttgart

Werbung



Der deutsche Aktienindex wurde im Daily Trading TV charttechnisch analysiert



Bei den amerikanischen Indizes folgten auf Rekordhochs die Profitmitnahme und Ausverkäufe. Im Anbetracht aktueller, ähnlicher Kursentwicklungen bei dem deutschen Markt stellt sich die Frage: Geht dem DAX© die Luft aus? Vor nur wenigen Tagen wurden neue Rekordhochs von weiteren Rekordhochs gefolgt. Was für einen Schub benötigt der DAX©, um zurück in die Erfolgszone zu landen?

Unser Technischer Analyst Jörg Scherer wirft in der jüngsten Ausgabe des Daily Trading TV einen Blick auf die deutschen Standardwerte und wo die nächsten Rückzugsbereiche liegen könnten. Jede Woche dienstags fertigen wir eine Edition von Daily Trading TV an, in welcher genau solche Fragen beantwortet werden. Ein Blick lohnt sich!





Und heute gibt es in Kooperation mit dem Anlegerclub der Börse Stuttgart auch ein Webinar! Im Let's Talk Format wird über verbriefte Derivate geredet. Als Talk Gäste nehmen Christian-Hendrik Knappe, unabhängiger Derivate-Experte sowie Julius Weiß, Referent bei HSBC Deutschland, teil. Moderiert wird das Webinar von Stefan Mauz, Community Manager von der Börse Stuttgart. Hier ist die Teilnahme möglich!



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?