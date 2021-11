Der Lauf geht weiter: im gestrigen Handel hat die Aktie von K+S ein weiteres Mehrjahreshoch markiert. Angetrieben werden die Anteilscheine des Düngemittelriesen aus Kassel natürlich vor allem weiterhin von der Rallye an den Agrarmärkten. So bewegen sich die Preise für Kalidünger nach wie vor auf Rekordniveaus.So muss etwa in Brasilien mit 830 Dollar je Tonne knapp dreimal so viel auf den Tisch gelegt werden wie noch vor knapp einem Jahr. Auch in den USA müssen Farmer, die ihre Ernte mithilfe von ...

