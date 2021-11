Google hat aktuelle Zahlen zur Verteilung der verschiedenen Android-Versionen veröffentlicht. Die zurzeit am weitesten verbreitete Iteration ist demzufolge zwei Jahre alt. Fast drei Jahre nach der letzten offiziellen Veröffentlichung der Android-Versionsverteilung hat Google neue Zahlen vorgelegt. Diese deuten darauf hin, dass nicht Android 11 von 2020 die am weitesten verbreitete Version ist, sondern Android 10 von 2019. Das Mitte Oktober bereitgestellte neue Update auf Android 12 ist, wenig überraschend, noch nicht vertreten. Android 10 am stärksten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...