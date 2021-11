Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg Sustainable World Equities (ISIN LU1878855581/ WKN A2N6AL) wurde im Rahmen des "2. Sustainable Award in Finance 2021/22" für seinen Nachhaltigkeits-Ansatz ausgezeichnet, so Berenberg in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...