Die Entwicklung des weltweiten Zinnmarktes wird spürbar vom mit Abstand größten Zinnexporteur Indonesien geprägt. Die Änderung in der Außenwirtschaftspolitik des Landes nutzt dabei diese starke Marktpositionierung zur Verstärkung der Wertschöpfung im Inland. Die Marktreaktion auf derartige Strategien zeigt, dass auch zu erwartende Preiskorrekturen bei raffiniertem Zinn einen spürbaren Puffer in Form physischer Nachfrage besitzen. Profitieren könnte unter anderem PT Timah.Zinn könnte in den kommenden Monaten wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...