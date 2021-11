DGAP-Ad-hoc: VERIANOS SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

24.11.2021 / 16:10 CET/CEST

VERIANOS SE beschließt Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts Köln/Frankfurt am Main, 24.11.2021 - Der Verwaltungsrat der VERIANOS SE hat heute beschlossen, eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechtes durchzuführen. Infolgedessen sollen 1.250.000 neue, auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlage ausgegeben werden. Zielgruppe der Kapitalerhöhung sind weitere strategische, dem Unternehmen verbundene Investoren. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen der Finanzierung des Wachstums der Gesellschaft dienen. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt per Kapitalerhöhung aus dem an der Hauptversammlung vom 19. Juli 2018 beschlossenen genehmigten Kapital. Durch die Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 12.500.000 auf EUR 13.750.000. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Kontakt:

