Die Teilnehmerunternehmen von Ionity und ein neuer Partner geben Geld für den Ausbau des Ladenetzwerkes. Phase 2 bringt Ladepunkte an Landstraßen und in die Peripherie von Großstädten. Die Anteilseigner am Ladenetzwerk - Audi, BMW, Ford, Hyundai (Kia), Mercedes-Benz und Porsche - haben gemeinsam mit Blackrocks Global Renewable Power Platform weitere 700 Millionen Euro in Ionity investiert. Das Geld soll den Ausbau des Schnellladenetzwerkes massiv beschleunigen. Das Joint-Venture plant bis 2025 insgesamt 7.000 350-Kilowatt-Ladepunkte in Europa zu betreiben; bisher sind es 1.500...

