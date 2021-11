DJ Markus Grauvogl wird neuer CSO bei United Planet - Ausbau des Management Boards bei deutscher Software-Firma

Freiburg (pts032/24.11.2021/16:45) - Nach intensiven Gesprächen waren sich die Verantwortlichen bei United Planet und Markus Grauvogl einig, dass viel Potenzial für einen erfolgreichen gemeinsamen Weg vorhanden ist. So verantwortet Grauvogl nun seit Anfang November als Chief Sales Officer (CSO) den Vertrieb und das Marketing beim führenden Low-Code-Anbieter "Made in Germany" in Freiburg im Breisgau.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Markus Grauvogl eine Verstärkung gefunden haben, die menschlich wie professionell perfekt zu unserem Unternehmen und unseren Zielen passt", erklärt Katrin Beuthner, Geschäftsführerin bei United Planet.

Langjährige Erfahrung, vielseitiges Profil

17 Jahre lang hat Grauvogl im Bereich IT und Telekommunikation verschiedene Führungspositionen im Vertrieb und Marketing innegehabt - national wie international. So war er etwa für Telefonica, E-Plus sowie den niederländischen Telekommunikationskonzern KPN tätig. Seit 2015 arbeitete er als VP Sales bei einem Start-up sowie einem Scale-up Unternehmen im SaaS-Business, wo er besonders im Bereich Software und Smart City eine große Expertise aufbauen konnte.

Auf die neue Herausforderung beim Low-Code-Anbieter United Planet blickt Grauvogl mit viel Spannung: "Intrexx ist eine hervorragende Plattform für die einfache Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen. Dies ermöglicht Unternehmen eine schnelle Anwendungserstellung durch visuelle und vorlagenbasierte Entwicklung. Gleichzeitig können wir auf Intrexx eine sichere Integration von Kernsystemen und Einzellösungen gewährleisten. Intrexx ist ein spannendes Produkt, das eine Menge Potenzial für Interessenten, Kunden sowie unsere Partner mitbringt, um bei der digitalen Transformation zu unterstützen. Low Code ist ein echter Zukunftsmarkt und wir haben die Lösungen, die nicht-automatisierte Geschäftsprozesse, eine limitierte IT-Ressourcen-Lage und heterogene IT-Landschaften brauchen. Daher freue ich mich, United Planet und Intrexx auf ihrem spannenden Weg zu begleiten und das Wachstum weiter voranzubringen."

Ein Start mit Vollgas

Mit seinem Team in Freiburg hat er bereits intensive Workshops geführt. Von der Unternehmenskultur und dem Umgang untereinander ist er begeistert: "Von Anfang an war spürbar, dass hier eine richtig gute Zusammenarbeit entstehen kann. Offene, zielorientierte Unternehmenskultur sowie Vertrauen, Wertschätzung und Can-do-Mentalität, aber auch ein kritischer Austausch - all das war von der ersten Minute an da", so Grauvogl. So sind für ihn alle Voraussetzungen gegeben, um gemeinsam mit seinen neuen Vertriebs- und Marketing-Kollegen bei United Planet mit Vollgas in die neue Herausforderung zu starten.

United Planet - Software made in Germany

Zusammen mit über 100 bestens ausgebildeten Partnern hat United Planet in seiner 23-jährigen Unternehmensgeschichte über 5.000 Kunden auf dem Weg von analog zu digital unterstützen. Ganz gleich, ob es um die Automatisierung und Beschleunigung von Geschäftsprozessen, interne Kommunikation, die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern über B2B-Portale, Datenintegration oder die Vernetzung von international verteilten Firmenniederlassungen geht: Intrexx ist das ideale Werkzeug dafür. Denn Intrexx ist die Low-Code-Development-Plattform für die Digitalisierung kompletter Unternehmensprozesse und hochindividualisierter Unternehmensportale.

