DJ FDP-Vorstand will Lindner als Bundesfinanzminister

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--FDP-Chef Christian Lindner wird Finanzminister in der neuen Ampel-Regierung. Das beschloss der Bundesvorstand der FDP am Mittwoch. Zusammen mit der Bundestagsfraktion begrüßte der Vorstand zudem einmütig den vorgestellten Koalitionsvertrag zwischen SPD, Grünen und FDP.

Die FDP wird neben dem Finanzministerium auch die Ressorts Justiz, Verkehr und Bildung übernehmen. Neuer Bundesjustizminister soll Marco Buschmann, neuer Bundesverkehrsminister soll Volker Wissing und neue Bundesministerin für Bildung und Forschung soll Bettina Stark-Watzinger werden, erklärte die FDP in einer Mitteilung.

Die FDP wird nun auf einem außerordentlichen, digitalen Bundesparteitag am 5. Dezember einen Beschluss über den Koalitionsvertrag fassen.

Die SPD hat noch keine Besetzung der Ministerien bekannt gegeben. Der künftige Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, er wolle dazu seiner Partei Vorschläge machen. Laut SPD sollen erst kommende Woche Namen genannt werden. Die SPD soll nach bislang unbestätigten Berichten neben dem Kanzleramt die Ressorts Arbeit, Bau, Gesundheit, Inneres und Verteidigung sowie Wirtschaftliche Zusammenarbeit übernehmen.

Die Grünen-Parteispitze will den Koalitionsvertrag am Donnerstag der Parteibasis vorstellen. Dann beginnt die zehntägige Urabstimmung über das Vertragswerk. Nach bislang unbestätigten Berichten soll das neue Superministerium Wirtschaft und Klima an Grünen-Chef Robert Habeck gehen. Die Co-Vorsitzende Annalena Baerbock soll Außenministerin werden. Die Ressorts Umwelt und Auswärtige Amt, Landwirtschaft und Familie sollen demnach ebenfalls von den Grünen geführt werden.

November 24, 2021

