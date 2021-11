Wolfsburg (ots) -Anmoderationsvorschlag: Glühwein, gebrannte Mandeln und festlich beleuchtete Buden: In diesem Jahr werden die Weihnachtsmärkte wieder zahlreiche Besucher zum Flanieren anlocken. Auch der in der Autostadt in Wolfsburg, zumal die sich vom 26. November auch noch in eine zauberhafte Winterwunderwelt für die ganze Familie verwandelt. Welche Highlights und Attraktionen Sie dort erwarten, weiß meine Kollegin Helke Michael.Sprecherin: Schon aus der Ferne sieht man die 20 Meter hohe Fichte festlich geschmückt leuchten. Ganz besonders heraus sticht auch der außergewöhnliche Adventskranz, erklärt Autostadt-Geschäftsführer Armin Maus.O-Ton 1 (Armin Maus, 15 Sek): "Wir verwandeln die Schornsteine des Kraftwerks, des Wolfsburger Wahrzeichens, in riesige Adventskerzen. An jedem Adventssonntag erstrahlt ein weiterer der 128 Meter hohen Türme in festlichem Rot, sodass dann am vierten Advent alle vier Schornsteine erleuchtet sind. Ein wunderschönes Bild."Sprecherin: Auch der Weihnachtsmarkt darf auf keinen Fall fehlen. Mit seinem riesigen Kinderkarussell, liebevoll gestalteten Weihnachts-Büdchen und jeder Menge Leckereien versetzt er die Besucher in Weihnachtsstimmung. Das Highlight ist aber: Es gibt eine Eis- und Schneegarantie!O-Ton 2 (Armin Maus, 16 Sek): "Wir verwandeln tatsächlich unsere Wasserflächen weitgehend in eine richtig tolle, gut zu befahrende, schöne glatte Eisfläche auf der man Schlittschuh laufen kann. Und wir haben eine richtig große schöne Schneewelt für die Kinder, die ja vielleicht sich auch mal wieder im Schnee wälzen wollen, obwohl es ja gerade in Niedersachsen nicht ganz so oft schneit."Sprecherin: Mit im Schnee Wälzen und einfach nur Schlittschuhlaufen ist es aber noch nicht getan. In der Eis-Disco kann jeder zum Eistänzer werden.O-Ton 3 (Armin Maus, 18 Sek): "Natürlich standesgerecht mit einer wunderbaren Discokugel und mit einem DJ und jeden Tag einem anderen musikalischen Motto. Und dann natürlich auch: 'Wünsch dir was'. Unsere Mittänzer können hier sagen, was sie gerne hören wollen. Unser DJ wird darauf reagieren, das wird ein riesen Spaß mit Laser-Show und allem, was man sich so wünscht."Sprecherin: Und wem das noch nicht genug Argumente sind, um der Autostadt einen Besuch abzustatten...O-Ton 4 (Armin Maus, 14 Sek): "Wolfsburg hat viel zu bieten neben der Autostadt, kann ich nur sagen: Das Phaeno, tolle Einkaufsmöglichkeiten, ein wunderbares Kunstmuseum. Wir haben hier wahnsinnig schöne Möglichkeiten der Übernachtung. Also ich glaube, dass, wer hier nach Wolfsburg kommt, der kommt wieder."Abmoderationsvorschlag: Nach der coronabedingten Zwangspause im letzten Winter hat das Winterwunderland in diesem Jahr - natürlich unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften - wieder geöffnet. Infos zum aktuellen Winterprogramm, zu den Restaurants, allen weiteren Attraktionen des Parks und den aktuell geltenden Eintrittsregelungen finden Sie im Netz unter www.autostadt.de/aktuellPressekontakt:Anja KreßMail: anja.kress@autostadt.deTel.: 0536/140-1417Original-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19185/5082124