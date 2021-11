DJ PTA-Adhoc: NEW VALUE AG: Ergebnisse der Ausserordentlichen Generalversammlung der New Value AG

24 November 2021 Heute fand eine ausserordentliche Generalversammlung der New Value AG statt. Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats wurden von der Generalversammlung mit grosser Mehrheit angenommen. Von den Aktionär:Innen wurden die folgende Beschlüsse gefasst: * Die Änderung des Firmennamens von New Value AG zu Talenthouse AG sowie die Änderung des Geschäftszwecks von einem Investmentunternehmen in ein operatives Unternehmen, vorbehaltlich der Genehmigung des Kotierungsgesuchs und des Prospekts durch die SIX Exchange Regulation AG. * Die Erhöhung der Zahl der Aktien und Schaffung von Einheitsnamenaktien durch einen Split der existierenden vinkulierten Namenaktien mit einem Nennwert von 1.00 CHF im Verhältnis 1:10, sodass alle Aktien der Gesellschaft denselben Nennwert aufweisen, vorbehaltlich der Genehmigung des Kotierungsgesuchs und des Prospekts durch die SIX Exchange Regulation AG. Es wird erwartet, dass der Aktiensplit zur Kotierung aller Aktien der Gesellschaft im International Reporting Standard der SIX Swiss Exchange (bisher Standard für Investmentgesellschaften) führen wird. * Die Schaffung eines zusätzlichen bedingten Aktienkapitals von CHF13 Millionen. Dieses bedingte Aktienkapital dient dazu, die Reichweite des Unternehmens für mögliche Formen der Finanzmittelbeschaffung zu vergrössern und dadurch mehr Flexibilität zu erreichen. * Die Wahl von Clare McKeeve und Scott Lanphere als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtszeit bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Roman Scharf, Präsident des Verwaltungsrats sagt: "Ich freue mich sehr über die Entwicklung von Talenthouse. Insbesondere, dass wir nun ein börsennotiertes Unternehmen sind. Dieser Meilenstein wird es uns ermöglichen, die Art und Weise, wie wir die globale Community der Kreativen unterstützen, auszubauen. Bei diesem entscheidenden Schritt sind das gesamte Team und ich sehr stolz darauf, dass Clare McKeeve und Scott Lanphere unserem Verwaltungsrat beitreten werden. Clare und Scott sind von grundlegender Bedeutung für den zukünftigen Erfolg von Talenthouse."

Clare McKeeve, Mitglied des Verwaltungsrats sagt: "Ich freue mich sehr über meine Rolle und möchte hiermit den Aktionären für das mir entgegen gebrachte Vertrauen danken. Weltweit generiert die " Creative Economy" Umsätze in Höhe von 2.250 Mrd. USD, was 3 % des weltweiten BIP entspricht und fast 30 Millionen Menschen beschäftigt. Ich bin stolz, dass Talenthouse und unsere Community ein Teil davon sind. Wir sind bereit, zum weiteren Wirtschaftswachstum beizutragen".

Scott Lanphere, Mitglied des Verwaltungsrats, fügt hinzu: "Nachdem ich einen grossen Teil meiner Karriere in der weltweiten Medienbranche verbracht habe, bin ich sehr daran interessiert mit Talenthouse kreative Unternehmer zu unterstützen, damit sie sich auf höchstem Niveau engagieren können. Meine Fintech-Erfahrung wird ein nützliches Werkzeug für das Team sein, um unsere Community mittels Kreation einer finanziellen Infrastruktur zu grösseren wirtschaftlichen Erfolgen zu verhelfen. In unserer Vergangenheit ging es vor allem darum, einen Kanal für Wachstum für kreative Einzelpersonen zu schaffen. Unsere Zukunft wird auf die Erweiterung dieser Kanäle ausgerichtet sein. Ich freue mich, dass ich mit meiner neuen Rolle die vielen Möglichkeiten, die vor uns liegen, meinen Beitrag leisten kann."

Über Clare McKeeve Clare McKeeve ist britische Staatsbürgerin und Fellow Chartered Accountant. Seit Januar 2019 ist sie Verwaltungsratsmitglied bei TLNT Holdings SA und den diversen Tochtergesellschaften. Clare kann durch ihre Arbeit in London mehr als 23 Jahre Finanzmarkterfahrung vorweisen, 18 Jahre davon im Private-Equity-Bereich. Im Jahr 2010 übernahm Clare die Position des COO bei Macquarie Capital. Im Jahr 2014 gründete sie eine Firma für Verbrauchermarken, die Kunden bei der Beschaffung von Kapital und dem Aufbau von hochwertigen und Premium-Markenunternehmen unterstützte. Das Unternehmen war für über zehn Investments zuständig. Clare übernahm 2019 die Leitung der Talenthouse Gruppe. Seither hat sie ein beeindruckendes Team aufgebaut und den hochkomplexen Übergang des Kundenstamms abgewickelt. Sie hat Ello und Zoopa, sowie die beiden Teams erfolgreich in die Talenthouse-Familie integriert und die Übernahmen von Jovoto and EyeEm geleitet.

Über Scott Lanphere Scott Lanphere, US-Bürger, führte den Prozess zur Gründung der Talenthouse AG an. Er war zwei Jahre lang Vorsitzender einiger Unternehmen der Gruppe und leitet derzeit alle Aktivitäten zur Unternehmensentwicklung. Scott hat in der Vergangenheit über 45 führende Managementpositionen innegehabt und zeigte sich besonders erfolgreich dabei, Unternehmen zum Wachstum zu verhelfen, indem er auf Übernahmen und auf den transformativen Einsatz führender digitaler Methoden setzte, die bestehende Infrastruktur nutzen, um die operativen Kennzahlen und das Unternehmenswachstum signifikant zu beeinflussen. Scott Lanphere war Partner bei Advent International, wo er 1987 als Analyst seine berufliche Karriere begann. Er wurde Partner bei Deutsche Bank (Morgan Grenfell Private Equity) und gründete vier Jahre später mit Eaton Gate Limited sein eigenes Private-Equity-Unternehmen, ein Privatkapital- und Beratungsunternehmen, zu dessen Kunden JP Morgan, Newscorp, TDIC (UAE Sovereign), Exor und der Saudi Arabian Pension Fund zählten. Scott war Vorsitzender von OmniOne SA, einem innovativen Banking-as-a-Service-Fintech-Unternehmen, und gründete Quest Digital Ltd. zum Erwerb digitaler Medienmarken.

Weitere Informationen zu New Value New Value, an der SIX Swiss Exchange kotiert, investiert direkt in private Unternehmen mit überdurchschnittlichem Markt- und Wachstumspotenzial. Der Fokus liegt auf Unternehmen im Bereich von digitalen Geschäftsmodellen. New Value betreibt aktives Wertemanagement, mit dem Ziel, die Beteiligungen weiterzuentwickeln und so deren Wert zu steigern.

Börsenkotierung SIX Swiss Exchange (www.six-group.com) Ticker-Symbol NEWN (CH) Valorennummer 1 081 986 ISIN CH0010819867 Kontakt New Value AG, Zugerstrasse 8a, CH-6340 Baar Investor Relations: Scott Lanphere investor@talenthouse.com

Media Relations: Brigitte Kaps Phone +41 43 344 38 38 or Mob +41 79 289 2042 Brigitte@talenthouse.com

Informationen/Downloads www.newvalue.ch

Disclaimer Diese Medienmitteilung dient Informationszwecken. Sie stellt keine Empfehlung und kein Angebot sowie keine Aufforderung zum Kauf von Aktien beziehungsweise keine Werbung zum Kauf von Aktien der New Value AG in irgendeiner Jurisdiktion dar. Diese Medienmitteilung gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen. Es wird erwartet, dass ein solcher Prospekt publiziert wird, der ausschliesslich der Kotierung von Aktien der New Value AG an der SIX Swiss Exchange dienen wird. Dieser Prospekt wird nach der Publikation in elektronischer Form kostenlos erhältlich sein. Der Prospekt wird nicht zum Zwecke eines Angebots von Aktien veröffentlicht werden. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Australien, Kanada, Japan oder in den Europäischen Wirtschaftsraum bzw. innerhalb dieser Länder bestimmt und dürfen nicht in diesen Ländern oder mittels Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in diesen Ländern verteilt oder dorthin weitergeleitet werden. Im Vereinigten Königreicht wird diese Medienmitteilung nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung"), oder (ii) vermögende Gesellschaften und andere vermögende Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen. Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medienmitteilung antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Leser sollten sich daher nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der New Value AG. Die New Value AG übernimmt keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen.

Aussender: NEW VALUE AG Adresse: Zugerstrasse 8a, 6340 Baar Land: Schweiz Ansprechpartner: Scott Lanphere Tel.: +41 43 344 38 38 E-Mail: investor@talenthose.com Website: www.newvalue.ch

ISIN(s): CH0010819867 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange

