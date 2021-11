DJ PTA-Adhoc: CA Immobilien Anlagen AG: CA Immo nimmt FFO I - Jahreszielsetzung 2022 zurück - Strategische Optionen für rumänisches Portfolio werden evaluiert

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta042/24.11.2021/19:15) - 24.11.2021. Die FFO I - Jahreszielsetzung für das Jahr 2021 von rund 128 Mio. EUR wird bestätigt. Die erfolgreiche Verkaufstätigkeit von nicht-strategischen Immobilien im Rahmen des strategischen Kapitalrotationsprogramms soll darüber hinaus wieder zu einem starken EBITDA-wirksamen Verkaufsergebnis und entsprechendem Liquiditätszufluss führen.

Die kontinuierliche Verkaufstätigkeit von nicht-strategischen Immobilien sollte in Verbindung mit einer schwächeren Vermietungsdynamik einen FFO I für 2022 generieren, der aus heutiger Sicht unter der Zielsetzung in Höhe von 140 Mio. EUR liegen wird. Diese Entwicklung ist wesentlich bedingt durch anhaltende Unsicherheiten und Verzögerungen auf den Vermietungsmärkten, insbesondere im Zusammenhang mit der zuletzt wieder deutlich verschärften Covid-19 Pandemie in unseren Kernmärkten. Die abschließenden Auswirkungen der Pandemie und deren wirtschaftliche Folgen können insbesondere aufgrund der zuletzt weiter an Dynamik zugenommenen negativen Entwicklungen nicht abschließend beurteilt werden, unterliegen seitens CA Immo jedoch einer laufenden Evaluierung.

Darüber hinaus haben Vorstand und Aufsichtstrat von CA Immo den Start der Evaluierung aller strategischen Optionen für den Kernmarkt Rumänien beschlossen, einschließlich eines potenziellen Verkaufs des gesamten Portfolios.

Als Folge der oben beschriebenen dynamischen Entwicklungen beabsichtigt der Vorstand, die FFO I - Zielsetzung für das Geschäftsjahr 2022 im ersten Halbjahr des nächsten Jahres zu konkretisieren.

