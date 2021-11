The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.11.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.11.2021



ISIN Name

CA7479521097 QUATERRA RES INC.

DE0006954001 PONGS + ZAHN AG O.N.

LU1377527517 SENVION S.A. EUR -,01

SE0002017657 LOGISTEA AB

USU13518AB81 CANACOL ENERGY 18/25 REGS

US00548A1060 ADAMAS PAHRMACEUT.DL-,001

