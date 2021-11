LATHAM/ NEW YORK (IT-Times) - Plug Power, US-Anbieter von Wasserstoff-Technologien, hat heute bekannt gegeben, seinen Europa-Hub in Deutschland am Duisburger Hafen aufbauen wollen. Plug Power Inc. (Nasdaq: PLUG), US-amerikanischer Anbieter von Wasserstoff-Technologien, hat den Duisburger Hafen in Nordrhein-Westfalen...

Den vollständigen Artikel lesen ...