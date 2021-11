TEMECULA, Kalifornien, Nov. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkisos Clean Energy & Industrial Gases Group ("Nikkiso") gab die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) zusammen mit Tatsuno North America, Inc. ("Tatsuno") bekannt, um eine Zusammenarbeit als autorisierter Aftermarket-Partner für die Wasserstoffzapfsäulen von Tatsuno in Nordamerika auf den Weg zu bringen und einen Rahmen für die Zusammenarbeit zu schaffen.

Im Rahmen der Bestimmungen der MOU wird Nikkiso Ersatzteile liefern sowie Wartungs- und Reparaturdienstleistungen für die Wasserstoffzapfsäulen von Tatsuno erbringen. Dazu greift Nikkiso auf sein nordamerikanisches Netzwerk aus Anlagen zurück, die sich in der Nähe der Wasserstofftankstellen für Endverbraucher befinden. Außerdem wird Nikkiso neue Zapfsäulen installieren und in Betrieb nehmen sowie technische Unterstützung und Unterstützung bei der Vorabeinrichtung der Lade- und Flottenmanagementsysteme von Tatsuno bereitstellen.

Wasserstoffzapfsäulen sind ein neuer und sich entwickelnder Markt und ein wichtiger Bestandteil der Wasserstofftankstellenlösung. Diese Zapfsäulen bieten eine sichere und schnelle Betankung leichter und schwerer Fahrzeuge bei 350 bar und 700 bar.

"Die neu gegründete Partnerschaft mit Nikkiso Cryogenic Industries und Tatsuno stärkt unsere Präsenz auf dem Wasserstoffmarkt und ermöglicht uns, die nordamerikanischen Märkte besser zu bedienen", so Teru Murakami, General Manager, Cryogenic Business Department, Nikkiso Co., Ltd. "Wir freuen uns, den Kunden von Tatsuno erstklassigen Service und Support zu bieten."

Nikkiso Cryogenic Industries wurde aufgrund seiner Beziehungen und seiner Erfahrung im Wasserstoffbereich für diese neue, langfristige Partnerschaft ausgewählt. Das Unternehmen ist zudem in der Lage, erweiterte Dienstleistungen einschließlich Komplettlösungen für Wasserstoff-Betankungssysteme bereitzustellen. Darüber hinaus wird diese Partnerschaft neue Arbeitsplätze für die lokale Dienstleistungswirtschaft schaffen.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES

Die Mitgliedsunternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt ein Teil von Nikkiso Co., Ltd.) stellen technische Anlagen zur Verarbeitung kryogener Gase sowie kleine Prozessanlagen für die Flüssigerdgas- (liquefied natural gas, LNG), Bohrlochdienstleistungs- und Industriegasbranche her. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Cosmodyne und Cryoquip sowie einer gemeinsam kontrollierten Gruppe von etwa 20 operativen Einheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nikkisoCEIG.com und www.nikkiso.com .

