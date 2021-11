Breaking News! Jetzt geht es wirklich Schlag auf Schlag…

Anzeige / Werbung

Ich gelange immer weiter zur Überzeugung, dass die Fußstapfen, in die das Unternehmen ursprünglich treten wollte, um einen aufsehenerregenden Erfolg zur replizieren, viel zu klein sind.

Meine Meinung wird durch die aktuelle News und meinen persönlichen Produkttest (Titelbild) weiter bestärkt.

Beim Anblick des Charts (weiter unten) kommt man nicht umhin, zu bemerken, dass offensichtlich durch die letzten News schon eine Rallye getriggert wurde. In den letzten zwei Wochen hat der Kurs immerhin schon mehr als 45% zulegen können.

Nachdem YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) kürzlich erst die Produktionskapazität verdoppelt hat, veröffentlichte das Unternehmen zuletzt den Abschluss eines Vertrages, der nicht nur den Weg in alle großen Ketten, wie z.B. Whole Foods, Loblaws oder Shoppers Drug Mart, öffnet, sondern der Anfang für eine beispielhafte Erfolgsstory sein könnte. Exakt dieselbe Vereinbarung hat zuletzt "SmartSweets" den Weg zu einem Übernahmewert von sage und schreibe rund 360 Mio. Dollar USD verholfen (mehr dazu im Haupttext):

YUMY BEAR GOODS RECEIVES INITIAL PURCHASE ORDER FROM PURITY LIFE HEALTH PRODUCTS LP

YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) hat seine Erstbestellung von Kanadas führendem Distributor von Gesundheitsprodukten- und Süßwarenspezialisten "Purity Life" erhalten. Mit über 7.000 Verkaufsstandorten ist Purity der führende Lieferant für viele Reformkost- und Süßwarenunternehmen. Purity Life beliefert fast alle großen Einzelhändler in Kanada wie Whole Foods, Loblaws, Shoppers Drug Mart und viele mehr. Dieser News muss man eine große Bedeutung beimessen, weil Purity Life einer der Hauptfaktoren beim Erfolg von SmartSweets war, damit das Unternehmen für 360 Millionen US-Dollar übernommen wurde.

Kann YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9 ) die SmartSweets-Erfolgsstory replizieren? Eine weitere kürzlich veröffentlichte News könnte durchaus ein Indiz dafür sein:

Yumy Bear Goods Expands Retail Launch to Choices Market a Subsidiary of One of Canada's Largest Grocery Conglomerates

YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) gibt bekannt, dass seine beliebten zuckerarmen "Better For You"-Gummibären künftig in den "Choices Market"-Geschäften erhältlich sein werden, einer Kette, die zur bekannten Pattinson-Gruppe gehört, die in ihrer Lebensmittelsparte wöchentlich in über 250 Standorten über 2,3 Mio. Kundenbesuche verzeichnet (Quelle). Ich denke, dass es nicht unplausibel ist, dass die zuckerreduzierten, veganen Gummibären schnell auch im Rest des Konzerns unterkommen werden.

Nun kann man den nächsten bedeutenden Vertrag landen, der sich sicherlich positiv auf die Absatzzahlen auswirken sollte:

Breaking News: YUMY BEAR GOODS RECEIVES ORDER FROM PREMIER PHARMACY LONDON DRUGS

YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) gibt bekannt, dass man mit dem Verkauf seiner zuckerarmen "Better for You"-Süßigkeiten bei London Drugs begonnen hat. London Drugs wurde 1945 gegründet und verfügt über 78 Einzelhandelsstandorte. London Drugs ist eine der am längsten etablierten Apothekenmarken in British Columbia und eine Tochtergesellschaft der Georgia Main Food Group ist. Die 1903 gegründete Georgia Main Food Group ist die Muttergesellschaft der großen Lebensmittelmarken IGA und Fresh St. Market. Das Unternehmen betreibt Hunderte von Standorten und beschäftigt Tausende von Mitarbeitern.

Dies ist unser erster Verkaufsstart unseres Fokus auf Apotheken und Einzelhändler von Nahrungsergänzungsmitteln. Yumy Bear ist das perfekte Produkt zum Mitnehmen, das Einzelhändler und Verbraucher gleichermaßen suchen. Indem wir unseren Fuß in die Tür mit London Drugs, einer der etabliertesten Marken, setzen, hoffen wir unsere Präsenz bei anderen Apotheken und der Georgia Main Group zu vergrößern. YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9 )-CEO Erica Williams