Die SAP-Implementierung in 63 Unternehmen der Gruppe ist ein Beweis für LTIs fundiertes Fachwissen im Bereich Engineering & ConstructionLarsen & Toubro Infotech, ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat sich mit dem in Katar ansässigen globalen Mischkonzern Power International Holding (PIH) Group of Companies zusammengetan, um eine groß angelegte digitale Transformation zu ermöglichen und dabei eine breite Palette von SAP®-Lösungen für ein intelligentes Unternehmen einzusetzen. Die Implementierung des Lösungsframeworks stärkt und beschleunigt die Vision von PIH, einen datengesteuerten Geschäftsansatz mit digitaler Ausrichtung zu erreichen.Im Rahmen der Digitalen Transformation von PIH mit LTI wurden in 63 Unternehmen der Gruppe, verteilt auf vier Geschäftsbereiche, mehr als 250 Prozesse transformiert. Diese digitale Transformation nutzt SAP S/4HANA®, SAP-SuccessFactors®-Lösungen sowie die SAP-Branchenlösungen und -Erweiterungen, die auf der SAP Business Technology Platform (SAP BTP) aufbauen und mehrere IP-basierte Lösungen von LTI nutzen, die für die Bauindustrie entwickelt wurden. Es umfasst einen Planungssynchronisierer, eine Projektlohnkette, ein Tool für den Ressourceneinsatz, ein Projektmanagement-Cockpit für Leistungsprognosen, einen technischen Cashflow und ein Lieferantenportal. Diese Initiative hat der PIH-Unternehmensgruppe einen reibungslosen Datenfluss ermöglicht, der eine genauere und rechtzeitige Entscheidungsfindung in den verschiedenen Geschäftsbereichen ermöglicht. Außerdem verfügt sie über Geschäftspläne für neue Akquisitionen, Fusionen oder Entflechtungen.Sudhir Chaturvedi, Präsident und Vorstandsmitglied von LTI, sagte: "Die durch die Pandemie ausgelöste digitale Beschleunigung hat die Vorteile des Einsatzes disruptiver Technologien in den Vordergrund gerückt. Die Digitalisierung des Kerngeschäfts kann die Prozesseffizienz und die Kundenzufriedenheit verbessern und die Kosten senken, was zusammengenommen zur Erreichung von Business Excellence beiträgt. Die langjährige Erfahrung von LTI im Bereich Engineering & Construction und unsere solide Partnerschaft mit SAP als globaler strategischer Servicepartner machen uns zum idealen Partner von PIH für dieses anspruchsvolle Projekt."Jasim Abdul Rahman, Leiter der Informationsabteilung der Gruppe bei PIH, sagte: "Bei PIH haben wir uns entschlossen, uns weiterzuentwickeln, zu diversifizieren und zu wachsen, indem wir einen Ansatz verfolgen, der die Digitalisierung in den Mittelpunkt stellt. Um dieses Ziel zu erreichen, wollten wir eine Lösung, die nicht nur die bestehenden Geschäftsbereiche in einem einzigen digitalen Rahmen zusammenfasst, sondern auch die Flexibilität bietet, in Zukunft in neue Branchen vorzustoßen. LTIs nachgewiesene Expertise bei der Entwicklung bahnbrechender digitaler Transformationssysteme ist weltweit anerkannt, und gemeinsam mit SAP hat unsere Partnerschaft die transformative Reise von PIH ermöglicht."Alaa Jaber, Managing Director für SAP Qatar und Fast Growth Markets, kommentierte: "In der heutigen Zeit wird deutlich, wie wichtig Agilität, Flexibilität und Skalierbarkeit für die Unternehmen in Katar sind, damit sie weiterhin auf Wachstumskurs bleiben. Die digitale Transformation von PIH mit LTI ist ein ideales Beispiel für einen proaktiven Ansatz bei der Nutzung von Technologie, um großen Unternehmen zu helfen, schnell zu wachsen."PIH ist ein in Katar ansässiges Konglomerat mit mehr als 60.000 Beschäftigten, das in mehreren Ländern in sechs Sektoren tätig ist - General Contracting (UCC Holding), Immobilienentwicklung, Industrie und Dienstleistungen, allgemeine Dienstleistungen, Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie (Baladna) sowie Gastgewerbe und Unterhaltung.Informationen zu LTILTI (NSE: LTI) ist ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das mehr als 460 Kunden zum Erfolg in einer konvergierenden Welt verhilft. Mit Niederlassungen in 33 Ländern gehen wir für unsere Kunden die Extrameile und beschleunigen ihre digitale Transformation mit der Mosaic-Plattform von LTI, die ihre mobile, soziale, analytische, IoT- und Cloud-Journey ermöglicht. PIH ist ein in Katar ansässiges Konglomerat mit mehr als 60.000 Beschäftigten, das in mehreren Ländern in sechs Sektoren tätig ist - General Contracting (UCC Holding), Immobilienentwicklung, Industrie und Dienstleistungen, allgemeine Dienstleistungen, Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie (Baladna) sowie Gastgewerbe und Unterhaltung. 