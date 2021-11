Schneller laden, länger fahren. Was nach "Wünsch dir was" für E-Auto-Fahrer klingt, wird dank der wachsenden Verwendung von Wolfram in Akkus Realität. Welche Rolle Wolfram sonst noch spielen kann, wie es um das Giga-Projekt Ssangdong in Südkorea steht, wieso sich das Unternehmen keinen besseren Standort wünschen kann und weshalb die Aktie unterbewertet ist, erklärt Almonty-CEO Lewis Black im Interview.

Den vollständigen Artikel lesen ...