25.11.2021 / 07:00



ISP Securities AG, eine Gesellschaft der ISP Group AG, wird neue Handelsteilnehmerin an der BX Swiss und erweitert das Dienstleistungsangebot für börsenkotierte KMUs. Die Schweizer Börse BX Swiss hat ISP Securities als neue Handelsteilnehmerin zugelassen. ISP Securities bietet wesentliche Dienstleistungen für börsenkotierte KMUs im SME Main Market der BX Swiss an. Das Dienstleistungsangebot für börsenkotierte KMUs wird dadurch in zentralen Bereichen wie Liquiditätsprovider/Market Making sowie Zahlstellenfunktionen weiter ausgebaut. «Wir freuen uns enorm auf die Zusammenarbeit mit der BX Swiss, welche die perfekte Plattform für unsere unternehmerische Kundschaft bietet. Unsere Partnerschaft mit der BX Swiss erhöht, die Attraktivität unserer Wertschriften-Dienstleistungen, welchen wir für unsere Kunden erbringen, durch die Einrichtung eines professionellen Zugangs zum institutionellen Kapitalmarkt,» fügt Marco Bartolucci, CEO von ISP Group, hinzu. «Mit der Gewinnung von ISP Securities als neue Handelsteilnehmerin haben wir einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht, um kleineren Unternehmen in der Schweiz einen Börsengang zu ermöglichen und für Investoren einen liquiden Sekundärmarkt sicherzustellen», sagt Matthias Müller, Head of Sales & Services der BX Swiss. «Als spezialisiertes Schweizer Wertpapierhaus ist ISP Securities eine ideale Ergänzung zu unseren bestehenden Handelsteilnehmern.» Weitere Informationen zur BX Swiss unter: www.bxswiss.com Kontakt für Rückfragen: Claudia Ramondetta, Pressestelle

Tel.: +41 (0) 31 329 40 40

Email: claudia.ramondetta@bxwiss.com

