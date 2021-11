Der Stuhl von Diess kippelt. Die Gewerkschaften wollen den Volkswagen-Chef raushaben. Adidas kündigte eine Partnerschaft mit Coinbase an. CA Immo warnte nach Börsenschluss. Das Gewinnziel für 2022 wurde gestrichen.Asien handelt uneinheitlich am Donnerstagmorgen. Der Nikkei 225 Index kann sich positiv absetzen und steigt zwischenzeitlich mehr als 0,76 %. Die chinesischen Benchmarks hingegen neigen während des Handels zur Schwäche. Die Futures liegen im Vorfeld der Eröffnung der europäischen Vorbörse einheitlich im Plus. Insbesondere der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...