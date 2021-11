DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CDU - Im Kampf um den CDU-Vorsitz unterstützt die Junge Union (JU) erneut die Kandidatur von Ex-Fraktionschef Friedrich Merz. JU-Chef Tilman Kuban sagte der Rheinischen Post, jedes Mitglied werde nun genau abwägen und für sich entscheiden. "Persönlich werde ich, so wie vermutlich auch viele andere JU-Mitglieder, Friedrich Merz wählen", betonte Kuban. Bei der Mitgliederbefragung der JU vor einem Jahr habe Merz bereits mit 52 Prozent deutlich vorne gelegen. (Rheinische Post)

ENERGIESTEUERN - Der designierte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) stellt angesichts der hohen Benzin- und Strompreise eine Senkung der Energiesteuern in Aussicht. "Die Mobilität verändert sich. Dadurch verändern sich auch Kosten für Energieträger", sagte Wissing bei Bild Live. Der Staat könne helfen, indem er "bei der Besteuerung von Energie oder auch bei Energieumlagen Entlastung schafft." (Bild)

TARIFRUNDE - Kurz vor der entscheidenden Verhandlung in der Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder macht Verdi-Chef Frank Werneke dauerhafte Verbesserungen für Gesundheitsbeschäftigte zur Bedingung einer Einigung. "Mit uns wird es nur dann einen Tarifabschluss geben, wenn das Gesundheitspersonal spürbare finanzielle Verbesserungen erhält", sagte Werneke. Die Gewerkschaft fordert, dass die Beschäftigten in diesem Bereich mindestens 300 Euro mehr pro Monat bekommen. Für Pflegehelfer zum Beispiel kann das ein Gehaltsplus von bis zu 12,8 Prozent sein. Für den Rest der Beschäftigten liegt die Forderung nur bei 5 Prozent. (Welt)

VERSICHERER - Der oberste deutsche Versicherungsaufseher hat die Assekuranz zu verstärktem Schutz gegen Hackerattacken aufgefordert. "Wir haben bei unseren Prüfungen vor Ort festgestellt, dass es in puncto IT-Sicherheit bei den Versicherern noch Verbesserungspotenzial gibt", sagte BaFin-Exekutivdirektor Frank Grund auf einer Konferenz des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Er kündigte an, dass die Aufsicht die Vorkehrungen der Unternehmen genau unter die Lupe nehmen werde. "Wir werden weiter prüfen, ob und wie sich die Unternehmen rüsten." Vor allem die IT-Governance werde die BaFin sich ansehen. (BÖRSEN-ZEITUNG)

KLIMA-INVESTITIONEN - Der Umbau des Wirtschaftssystems in der EU hin zur Nachhaltigkeit macht einer Studie zufolge jährliche Investitionen von rund 1,1 Billionen Euro erforderlich. So viel sei nötig, um die Treibhausgas-Emissionen bis 2030 gegenüber 1990 um 55 Prozent zu reduzieren, schreiben die Beratungsgesellschaft ZEB und Germany Finance, ein informeller Zusammenschluss von Finanzplatzinitiativen in ihrer Studie "Finanzplatz Deutschland als Eckstein des europäischen Finanzsystems". Neben der Finanzierung der grünen Transformation verschaffe auch der Investitionsbedarf für Digitalisierung Banken, Börsen und Versicherungen neue Geschäftsmöglichkeiten. Die Mittel des Umbaus könnten nur in Teilen über öffentliche Stellen bereitgestellt werden, vielmehr sei eine "massive Aktivierung privater Mittel" notwendig. (Börsen-Zeitung)

November 25, 2021 00:48 ET (05:48 GMT)

