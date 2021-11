Perfekter Einstiegs-Zeitpunkt: Mega Wachstumsmarkt pflanzenbasierte Baby-Nahrung! Profitieren Sie mit dieser Aktie maximal vom Vegan-Boom!

Anzeige / Werbung

Die deutsche Veganz AG zeigt mit ihrem erfolgreichen IPO, wie groß der Hunger auf pflanzenbasierte Food-Investments am Kapitalmarkt ist! Mit unserer Neu-Entdeckung Eat Well Group dürften einige 100% möglich sein!

Bestens positioniert im hochlukrativen Markt

für pflanzenbasierte Babynahrungsmittel!

Liebe Leserinnen & Leser,

erst kürzlich haben wir Sie darauf aufmerksam gemacht, dass mit der Veganz AG ein deutscher Hersteller rein pflanzlicher Lebensmittel in den IPO Startlöchern stand. Es bahnte sich pre-IPO bereits an, dass die Nachfrage sehr hoch sein wird, denn die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz treffen voll und ganz den Nerv der Zeit!

Der Kursverlauf in den ersten Tagen nach Handelsstart mit einem Kursanstieg von 83 auf 100 Euro verdeutlicht eindrucksvoll, wie groß der Hunger des Kapitalmarktes auf Investitionen in pflanzenbasierte Nahrungsmittelproduzenten ist!

Es macht für Investoren jedoch wenig Sinn, stark gestiegenen Aktien hinterherzulaufen. Auch liegt die Bewertung mittlerweile bei mehr als dem 4-fachen Umsatz. Jetzt muss das Unternehmen erst mal abliefern, um die Investoren bei der Stange zu halten.

Da macht es aus unsere Sicht mehr Sinn, sich nach unterbewertetn und noch weitgehend unentdeckten Firmen aus diesem Boom-Sektor umzusehen!

So dürfte sich aktuell ein Einstieg in unsere neue Food-Perle extrem lohnen, denn auch diese ist erst kürzlich an die Börse gekommen. Allerdings mit dem großen Unterschied, dass die Bewertung noch signifikant geringer und folglich das Upside-Potenzial enorm ist

Erst recht vor dem Hintergrund der kürzlich vermeldeten Knaller-News!

Perfekte Positionierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette!

Bei unserem Food-Spezialtipp EAT WELL GROUP INC. (WKN: A3C14J) bietet sich Ihnen die große Chance, ganz von Anfang an dabei zu sein, was folglich ein exzellentes Chance-Risiko-Verhältnis aufweist. Dabei handelt es sich um ein führendes vertikal integriertes Seed-to-Market Agrobusiness- und Food-Tech-Unternehmen, das im Herzen des pflanzlichen Lebensmittel-Ökosystems der Welt steht!

Das Unternehmen kontrolliert jeden Punkt der Wertschöpfungskette, von regenerativer Landwirtschaft über Lebensmitteltechnologie, den globalen Handel bis hin zu Konsumgütern und entwickelt sich rasend schnell zu einer der größten alternativen Protein-, Lebensmittel- und Zutatenunternehmen weltweit.

WICHTIGER HINWEIS: Wir reden hier nicht von einem Startup Unternehmen, das nur auf dem "Prinzip Hoffnung" basiert sondern von einem Konzern, der dieses Jahr allein über 60.000.000 US-Dollar Umsatz sowie ein positives EBITDA erwirtschaften wird. In diesen Zahlen sind avisierte und äußerst margenstarke Produkt-Launches im 4. Quartal noch überhaupt nicht enthalten!

Quelle: Eat Well Group

Möglich ist dies durch zwei Akquisitionen, einerseits Belle Pulses, einem Verarbeiter von Hülsenfrüchten, Erbsen, Bohnen und Linsen. Seit über 40 Jahren im Geschäft handelt es sich hier um einen Leuchtturm der kanadischen Agrarindustrie. Die Grundstoffe von Belle Pulses stellen u.a. den Kern der Produkte von Milliardenkonzernen wie Beyond Meat, Impossible Foods etc. dar!

Mit einer Produktion von rund 100.000 Tonnen pro Jahr handelt es sich hierbei um einen der führenden Player im Markt und man besitzt konzernintern genau das was Beyond Meat Kopfzerbrechen bereitet: nämlich die notwendigen Ausgangsstoffe, die am freien Markt erheblichen Preisschwankungen und Verfügbarkeiten unterliegen!

Wie rund es aktuell vor allem bei Bell Pulses läuft zeigt das jüngste Trading Update des Unternehmens seit der Übernahme durch die Eat Well Group Ende Juli:

Ø Rekorddynamik im August und September: Umsatz für den Zweimonatszeitraum August bis September ist um +35 % im Jahresvergleich gestiegen

Ø Erweiterte Vertriebspartnerschaften und Servicevereinbarungen mit NYSE Fortune 500-Unternehmen: u.a. Ingredion, General Mills, Nestle und Colgate

Ø Nachfrageverdopplung von führenden Tiernahrungsmarken, die nach hochwertigen pflanzlichen Proteinen suchen

Belle Pulses verzeichnet allen voran eine enorme Nachfrage der Heimtierfutterindustrie nach pflanzlichen Proteinen, der Markt für pflanzliche Heimtiernahrung wird sich laut The Insight Partners in den nächsten zehn Jahren verdoppeln!

Die größten Tiernahrungsmarken in Nordamerika gieren folglich nach Belle Pulses Proteinfasern, angeführt von Nestlé und Colgate , die führende Marktanteile in ihren Markenportfolios einnehmen!

Übernahme ermöglicht Einstieg in den hochlukrativen Markt für pflanzenbasierte Babynahrungsmittel!!!

Wie Eat Well zudem jüngst verkündete, wurde eine Mehrheitsbeteiligung an der PataFoods, Inc. erworben. Bekannt ist das Unternehmen durch die Marke Amara Organic Foods ("Amara"), einer der am schnellsten wachsenden Babynahrungsmarken in Amerika! Die Erstinvestition in Amara führt zu einem 51% Anteilsbesitz mit der Option, die Eigenkapitalbeteiligung auf 80 % zu erhöhen!

Amara ist ein Lebensmitteltechnologieunternehmen, das Wissenschaft und proprietäres geistiges Eigentum verwendet, um gesunde, biologische, gentechnikfreie und pflanzliche, Baby- und Kindernahrung zu ermöglichen. Die Produkte von Amara werden bei großen nordamerikanischen Einzelhändlern verkauft, u.a. bei den Supermarkt-Giganten Whole Foods, Costco, Amazon und Walmart Canada!

Die Akquisition bietet der Eat Well Group folglich den Einstieg in den extrem lukrativen Markt für Babynahrung, der bis zum Jahr 2027 voraussichtlich ein Volumen von 96,3 Milliarden USD erreichen und von 2021 bis 2027 mit einer CAGR von 6,0 % wachsen wird!

Hocherfreut über diesen regelrechten Coup zeigt sich deshalb Marc Aneed, Präsident der Eat Well Group:

"Amara stellt einen integralen Bestandteil des strategischen Geschäftsplans der Eat Well Group dar und unterstützt die vollständige vertikale Integrationsstrategie des Unternehmens, indem es sich auf erstklassige und bewährte Produkte konzentriert, welche die Verbraucher lieben. Der Fokus von Amara auf die Verbesserung der Säuglingsernährung durch innovative Bio-Produkte wird dazu beitragen, die Eat Well Group als führenden Anbieter von pflanzenbasierten Produkten zu etablieren. Das Führungsteam von Amara gehört zu den besten Pionieren, die pflanzenbasierte Innovation, Markenleidenschaft und operatives Engagement vereinen. Amara hat eine beeindruckende Skalierbarkeit durch Einzelhandelsvertrieb und eCommerce-Exzellenz bewiesen, und die von der Eat Well Group bereitgestellte Finanzierung und Branchenexpertise wird dazu beitragen, das Wachstum von Amara auf dem Weg zum Kalender 2022 zu beschleunigen."

Hier gehts zur Pressemitteilung:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/14621952-eat-well-group-announces-closing-of-amara-investment

Multi-Milliardenmarkt pflanzenbasierte Nahrungsmittel

Doch nicht nur im Babynahrungsmarkt spielt zukünftig die Musik! Gemäß Bloomberg Intelligence wird erwartet, dass der Markt für pflanzliche Lebensmittel ein explosives Wachstum erfahren wird und bis zum Jahr 2030 bis zu 7,7 % des globalen Proteinmarktes ausmacht, mit einem Wert von über 162 Milliarden US-Dollar gegenüber 29,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020!!!

Bloomberg stellt dabei fest, dass der Markt für Hülsenfrüchte aufgrund des hohen Proteingehalts und der erschwinglichen Versorgung mit Hülsenfrüchten (Fava, gelbe Erbse usw.) eine grundlegende Zutat für die meisten pflanzlichen Lebensmittel sein wird und weiter stark wachsen wird. Viele Analysten sehen den Foodtech-Markt ähnlich wie in den frühen Tagen des Internets, da pflanzliche Lebensmittel einen weltweiten säkularen Trend mit stetigem Wachstum und Potenzial darstellen, der die Art und Weise, wie Gesellschaften funktionieren und Menschen Ernährung erleben, revolutionieren wird.

Der Markt für pflanzliche Lebensmittel wird von 2020 bis 2027 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,9% wachsen und bis 2027 rund 74 Milliarden US-Dollar erreichen.

Damit Sie sehen, was für eine Dynamik hier vorliegt: der Umsatz mit pflanzlichen Lebensmitteln wuchs im Jahr 2020 zweimal schneller als der Gesamtumsatz mit Lebensmitteln. Allein der Markt für pflanzliches Fleisch wird laut Polaris Market Research bis 2027 auf 35,4 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Quelle: Bloomberg

Wird die Bewertungs-Lücke schon in Kürze geschlossen?

In den Sektor für nachhaltige Food-Investments fließen derzeit Milliarden an Dollars und Euros und treffen dabei auf eine nur begrenzte Anzahl an Anlagemöglichkeiten! Es gilt folglich nicht lange zu zögern, sondern bestehende Unterbewertungen zügig zu nutzen, solange sie noch vorhanden sind!

Genau so eine Unterbewertung stellt aktuell noch die EAT WELL GROUP INC. (WKN: A3C14J) dar, die einzigartig positioniert ist im Markt für pflanzenbasierte Nahrungsmittel und nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Amara-Akquisition vor einem enormen Wachstum stehen dürfte.

Schaut man sich nicht nur die Bewertung des jüngsten deutschen IPOs der Veganz AG sondern auch die Bewertungen der restlichen Peergroup an, so liegt hier aus unserer Sicht eine krasse Unterbewertung vor. Denn während die margenschwächere Konkurrenz im Mittel mit mehr als dem 11-fachen Umsatz bewertet wird, beläuft sich die aktuelle Bewertung der Eat Well Group auf gerade einmal den 2-fachen Umsatz (siehe nachfolgende Grafik).

Allein hieraus resultiert schon eine potenzielle Vervielfachung des Aktienkurses , die absehbaren deutlichen Umsatzsteigerungen der Eat Well Group in den nächsten Jahren dabei nicht gar nicht mal mit berücksichtigt!

Quelle: Eat Well Group

Nutzen Sie solche Fehlbewertungen am Kapitalmarkt und bringen Sie Ihr Depot zum Leuchten!

Wir gehen davon aus, dass die kommenden Monate mit Eat Well richtig viel Geld zu verdienen ist. Der aktuell günstige Einstiegs-Kurs ist wie ein Weihnachtsgeschenk!

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

Enthaltene Werte: US08862E1091,CA27786T1093