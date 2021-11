The following instruments on XETRA do have their first trading 25.11.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.11.2021Aktien1 JP3966660007 Lifenet Insurance Co.2 GB00BP5X4Q29 Life Science REIT PLC3 CA04952E1097 Atmofizer Technologies Inc.4 CA9494621050 The Well Told Company Inc.5 GB00BD4FCK53 Mila Resources PLC6 SE0017131329 Logistea AB7 CA53620R1091 Lion Copper And Gold Corp.Anleihen/ETF1 US14879EAK47 Catalent Pharma Solutions Inc.2 FR0014006V25 SFIL S.A.3 US822582CL48 Shell International Finance B.V.4 NZIBDDT019C1 International Bank for Reconstruction and Development5 US822582CK64 Shell International Finance B.V.6 DE000BLB9QF7 Bayerische Landesbank7 FR0014006UO0 Electricité de France S.A.8 FR0014006TX3 Paris, Stadt9 FR0014006UI2 Société Générale SFH S.A.10 US05971KAL35 Banco Santander S.A.11 DE000A3H3G17 Thüringen, Freistaat12 FR0014006NI7 BNP Paribas S.A.13 XS2416563901 Coöperatieve Rabobank U.A.14 DE000HLB28Z3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 XS2415386726 LANXESS AG16 IE00BJXT3G33 UBS (Irl ) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF