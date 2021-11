LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Enel nach neuen Prognosen des Stromversorgers bis 2024 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9,70 Euro belassen. Enel werde aufgrund seiner Ausrichtung auf Lateinamerika derzeit mit einem Abschlag auf die Papiere der Konkurrenz gehandelt, doch dürfte eine Vereinfachung der Geschäftsstruktur zu einer Reduzierung des Engagements in dieser Region führen, schrieb Analyst Jose Ruiz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den aktuellen Ausblick der Italiener hält er für realistischer verglichen mit den vorherigen Zielen./ajx/zb



ISIN: IT0003128367

