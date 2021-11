DJ GfK: Corona und Inflation lasten schwer auf Konsumklima

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach zwei Anstiegen in Folge hat das Konsumklima in Deutschland einen deutlichen Rückschlag verzeichnet, ausgelöst durch die sich erneut ausbreitende Corona-Pandemie und die spürbar anziehende Teuerung. Das von GfK ermittelte Konsumklima dürfte im Dezember einen Wert von -1,6 Punkten haben und damit um deutliche 2,6 Punkte schlechter als der revidierte November-Wert von +1,0 Punkten liegen. Zugleich ist dies der niedrigste Wert seit einem halben Jahr. Im Juni lag der Stand bei -6,9 Punkten.

Sowohl die Konjunktur- und Einkommenserwartung als auch die Anschaffungsneigung verzeichneten teilweise deutliche Rückschläge, so die Konsumforscher. Hinzu kam die erhöhte Sparneigung, so dass diese Mittel nicht in den Konsum fließen. Dies zusammengenommen dämpfe die Aussichten für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft etwas.

"Das Konsumklima wird gegenwärtig von zwei Seiten in die Zange genommen", sagte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl. Zum einen die vierte Welle der Corona-Pandemie mit explodierenden Inzidenzen, einer drohenden Überbelastung des Gesundheitswesens und der Furcht vor weiteren Einschränkungen. Zum anderen verringere die hohe Inflationsrate von zuletzt gut 4 Prozent die Kaufkraft.

Die Konjunkturerwartungen der Verbraucher gehen den Angaben zufolge wie im Vormonat zurück, diesmal um kräftige 15,6 auf 31 Punkte. Damit liege der Wert jedoch noch immer mehr als 31 Punkte über dem Vorjahresniveau.

Nach den starken Verlusten im Vormonat von 14,1 Punkten erleidet der Indikator für die Einkommenserwartung im November erneut Einbußen, die aber mit 10,4 auf 12,9 Punkte geringer ausfallen. Hier laste neben Inflationsaspekten die Sorge vor Kurzarbeit durch Produktionseinschränkungen aufgrund unterbrochener Lieferketten, heißt es in der GfK-Untersuchung.

Die Anschaffungsneigung fällt auf ein Neun-Monats-Tief. Sie sackt um 9,7 auf 9,7 Punkte ab. Das sind knapp 21 Punkte weniger als vor einem Jahr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/smh/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2021 02:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.