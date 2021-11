In den letzten Tagen sind einige prominente Tech-Aktien kurstechnisch unter Druck geraten. Viele der Werte verbuchten hohe einstellige oder sogar zweistellige Kursverluste. Darunter finden so bekannte Anlegerlieblinge wie Elastic, Fastly oder Fiverr. Nicht alle, aber einige von den Unternehmen verdienen ihr Geld mit einem SaaS (Software-as-a-Service)-Ansatz, was grundsätzlich in der heutigen Zeit unter Investoren gerne gesehen wird. Doch gerade diese Art von Tech-Aktien steht in der Kritik, durchgehend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...