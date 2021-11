Reinach, Schweiz (ots) -Mit "indyvit" ist der weltweit erste Konfigurator für personalisierte Nahrungsergänzung am Start. Über die neue Online-Plattform können Benutzer ihr Supplement mit über 30 Vitalstoffen selbst und individuell zusammenstellen. Eine Schweizer Partner-Apotheke produziert und liefert die Kapseln.Die Nahrungsergänzungsmittel-Industrie boomt. Für 2021 wird allein in der Schweiz das Umsatzvolumen im Segment der Vitamine und Mineralstoffe auf 113 Millionen Schweizer Franken geschätzt. Bislang können Konsumentinnen allerdings nur vorgefertigte Nahrungsergänzungsmittel als Massenartikel kaufen. "Dabei wird ausseracht gelassen, dass nicht jeder Körper das gleiche Produkt benötigt", erklärt Philip Bienz, Gründer und Geschäftsführer von Indyvit.Über die neue Online-Plattform www.indyvit.com haben KonsumentInnen nun die Möglichkeit, ihre Nahrungsergänzungsmittel selbst zusammenzustellen und auf ihre Bedürfnisse abzustimmen. Das Schweizer Startup mit Sitz im Business Parc Reinach, Baselland, offeriert den weltweit ersten Konfigurator für eine komplett individuelle und personalisierte Nahrungsmittelergänzung.Hochwertige und kontrollierte RohstoffeDabei können Mischungen aus über 30 Vital-, Makro- und Mikronährstoffen sowie pflanzliche Inhaltsstoffe über den neuen Webshop bestellt werden. Sie bestehen aus hochwertigen und kontrollierten Rohstoffen (inkl. Analyse-Zertifikat für jeden Inhaltsstoff). Die Kapseln werden im Labor der Schweizer Apotheken- und Drogerie-Kette Apodro von Hand hergestellt, in Dosen abgepackt und innert 2-3 Tagen geliefert. Während dem Bestellprozess kann alles vom Kunden personalisiert werden: Die Zusammensetzung und Mengen der Vitalstoffe, das Etikett, die Kapselfarbe und sogar die Geschmacksrichtung."Viele Nahrungsergänzungsmittel bestehen zu über 90 Prozent aus Füllstoffen wie Geschmacksverstärker, Farben und Trennmitteln", betont Bienz: "Unsere Produkte enthalten nur die Inhaltstoffe in den Mengen, die der Kunde auswählt. Auf unnötige Zusatzstoffe wird dabei verzichtet."Bewährte Basis-Mischung oder Experten-MixturWährend Profis wie z.B. Sportler gezielt ihre Kapselinhalte im "Experten-Modus" anwählen, können Benutzer, die sich weniger gut auskennen, im Webshop zu verschiedenen Bereichen (wie Gesundheit, Ernährung etc.) auf die jeweiligen Basis-Mischungen zugreifen. Diese entsprechen bewährten Mixturen aus den Apotheken. Die Anwender werden zudem im Beipackzettel zur Dose angeleitet sowie mit Informationen zur gesundheitlichen Wirkung der Inhaltsstoffe (Minimal- und Maximalmenge) auf der Website begleitet.Alle Produkte unterstehen dem Schweizer Lebensmittelgesetz, die Vitalstoffe sind auf die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) vorgeschriebene maximale Tagesdosis beschränkt und können sicher miteinander kombiniert werden. Bienz: "Problematische Zusammenstellungen lässt der Konfigurator gar nicht erst zu, womit eine mögliche Überdosierung zum vornherein ausgeschlossen ist."Mit Apodro als Partner werden die Kapseln zudem von einem Drogisten befüllt und es stehen Apotheker als Experten und Fachverantwortliche zur Seite. Eine persönliche Beratung bietet Indyvit jedoch bewusst nicht an: "Unser Ziel ist, die Kunden so weit zu befähigen, dass sie ihren Kapsel-Konsum selbst managen können", so Bienz.Pressekontakt:Weitere Informationen: https://indyvit.com/Auskunft: Philip Bienz, Geschäftsführer indyvit AG, info@indyvit.com, +41 61 717 14 74Original-Content von: indyvit AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100088352/100881773