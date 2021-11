DJ Deutsches BIP-Wachstum im 3Q alleine von Privatkonsum gestützt

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist im dritten Quartal 2021 alleine vom privaten Konsum gestützt worden, der nach der Aufhebung der coronabedingten Einschränkungen an Fahrt aufnahm. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der Privatkonsum gegenüber dem Vorquartal um 6,2 (zweites Quartal: plus 3,8) Prozent und trug 3,0 (1,8) Prozentpunkte zum preis- und saisonbereinigten Quartalswachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bei. Gebremst wurde das Wachstum am deutlichsten von den Bruttoanlageinvestitionen (minus 0,5 Prozentpunkte, nach plus 0,3 im zweiten Quartal) und vom Staatskonsum (minus 0,5 Prozentpunkte nach plus 1,0).

Das BIP stieg nach revidierten Angaben gegenüber dem Vorquartal um 1,7 (vorläufig: 1,8) Prozent und lag um bestätigt 2,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Das Quartalswachstum in zweiten Quartal wurde auf 2,0 (1,9) Prozent revidiert.

Die preis-, saison- und kalenderbereinigte Bruttowertschöpfung stieg im dritten Quartal um 1,9 Prozent, wobei sich ein zweigeteiltes Bild zeigte: Während sie im verarbeitenden Gewerbe um 2,2 Prozent und im Baugewerbe um 1,2 Prozent zurückging, gab es in den meisten Dienstleistungsbereichen deutliche Anzeichen einer Erholung.

Die Bruttowertschöpfung im Bereich Sonstige Dienstleister, zu dem unter anderem die Bereiche Unterhaltung und Erholung zählen, nahm um 13,5 Prozent zu. Auch die Segmente Handel, Verkehr, Gastgewerbe (plus 5,3 Prozent), Unternehmensdienstleister (plus 3,4 Prozent) sowie Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit (plus 3,1 Prozent) verzeichneten kräftige Zuwächse.

