In schöner Regelmäßigkeit meldet der Turbinenbauer Nordex derzeit neue Aufträge. Auch am Donnerstag ist es wieder so weit, ein großer Auftrag aus Peru konnte ergattert werden. Im frühen Handel reagiert die Aktie zwar positiv, doch noch ist der Abwärtstrend nicht überwunden. Es bleibt spannend.Nordex liefert 30 Turbinen des Typs N155/5.X für einen 177-Megawatt-Windpark in Peru. Im Herbst 2022 soll mit der Errichtung begonnen werden, zu dem Auftrag zählt zudem eine Laufzeit von zehn Jahren. Die Namen ...

