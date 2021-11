Nach zuletzt fünf schwachen Tagen dürfte der Dax am Donnerstag einen erneuten Stabilisierungsversuch wagen. Der X-Dax signalisierte eine halbe Stunde vor dem Handelsstart ein Plus von 0,3 Prozent auf 15.933 Punkte. Der Leitindex würde sich damit wieder in Richtung der 16.000 Punkte orientieren. Am Vortag hatte er im Verlauf schon mit seiner Erholung vom November-Tief begonnen. Etwa 3,4 Prozent hatte der Leitindex bei seinem Rückfall vom Rekordniveau bei 16 290 Punkten bis auf 15 740 Punkte im Vortagstief ...

