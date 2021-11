Unterföhring (ots) -25. November 2021. Total genial. "TV total" begeistert auf ProSieben hervorragende17,6 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen.Bereits um 20:15 Uhr verfolgen großartige 19,2 Prozent "Joko & Klaas LIVE".Damit dominiert ProSieben klar den Mittwochabend.Im Anschluss an "TV total" lassen sich bei ZOL live 122 Menschen in einer eigens dafür aufgestellten Station impfen. Damit holt das Journal gute 8,3 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.)."TV total" und ZOL mittwochs, ab 20:15 Uhr, wöchentlich auf ProSiebenBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 24.11.2021 (vorläufig gewichtet: 25.11.2021)Pressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5082281