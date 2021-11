Die Aktie von Gazprom ist und bleibt ein Politikum. In den vergangenen Wochen kreisten die Diskussionen vor allem wieder darum, ob und wann Nord Stream 2 in Betrieb genommen werden könnte. Dabei gerät fast in Vergessenheit, dass bei Gazprom auch ohne die zweite Ostsee-Pipeline der Rubel rollt - und zwar so richtig. Dementsprechend bullish zeigten sich auch wieder einmal sämtliche Analysten, welche die Gazprom-Titel in dieser Woche näher unter die Lupe genommen haben. So lautete das Ergebnis aller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...