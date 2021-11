Berlin und Erfurt, Deutschland, den 25. November 2021 - Greenrise Global Brands Inc. (ehemals AMP Alternative Medical Products Inc.) (FWB: C4T, ISIN: CA39540L1085) (CSE: XCX) ("Greenrise Global") möchte die Ankündigung der deutschen Koalitionsregierung (SPD, Bündnis 90/die Grünen und FDP) kommentieren, den Verkauf von Cannabis für den Freizeitgebrauch an Erwachsene in lizenzierten Geschäften zu legalisieren, um die Qualität zu kontrollieren und den Schutz von Minderjährigen zu gewährleisten.

Mit einer Bevölkerung von über 83 Millionen und der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt wird Deutschland das dritte Land sein, das Cannabis für Erwachsene legalisiert, und das zweite Land der G-7-Staaten, das dies tut, und das erste auf dem europäischen Kontinent.

Das Düsseldorfer Institut für Wettbewerbsökonomie (DICE) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, kam im Auftrag des deutschen Hanfverbandes zu dem Ergebnis, dass die Legalisierung von Cannabis zu zusätzlichen Steuereinnahmen von mehr als 4,7 Milliarden Euro pro Jahr führen und rund 27.000 neue Arbeitsplätze schaffen könnte.

Greenrise Global ist in Deutschland auf den Märkten für CBD-Wellness und medizinisches Cannabis aktiv.

Dr. Stefan Feuerstein, President und Director von Greenrise Global, sagte: "Unsere Strategie ist es, eine führende Position auf dem deutschen Cannabismarkt zu erreichen und eins der erfahrensten Managementteams aufzubauen, um diese Chance zu nutzen. Die Erfahrung unseres Führungsteams umfasst die erfolgreiche Ausschreibung und den Aufbau der ersten medizinischen Anbauanlage in Deutschland sowie den Aufbau eines der führenden Unternehmen für medizinisches Cannabis."

Hendrik Knopp, Director von Greenrise Global, kommentierte: "Vision, Führung und Umsetzungsfähigkeit werden bestimmen, wer in Deutschland führend ist. Greenrise Global wurde mit der Vision gegründet, ein deutscher Marktführer zu sein. Unsere Fähigkeit, Cannabis von innerhalb und außerhalb Europas nach Deutschland zu importieren, und unser pharmazeutisches Liefer- und Vertriebsnetz sowie unser Wissen und unser Kundenstamm in den Bereichen Wellness und Medizin positionieren uns in einzigartiger Weise für diese Führungsrolle."

Über Greenrise Global Brands

Greenrise Global hilft Menschen dabei, die positiven Eigenschaften von Cannabis zu verstehen. Greenrise Global ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen mit zwei operativen deutschen Tochtergesellschaften: der Greenrise GmbH ("Greenrise Wellbeing") und der AMP Alternative Medical Products GmbH ("AMP").

Greenrise Wellbeing ist ein CBD-Wellnessunternehmen mit Sitz in Hamburg, das Marken wie Herbify und CANAVEX in seinem Portfolio hat. AMP hat seinen Sitz in Erfurt und beliefert Apotheken in ganz Deutschland mit medizinischen Cannabisprodukten, einschließlich medizinischer Cannabismarken von Aphria, Bedrocan, Little Green Pharma und der Markenproduktlinie von AMP, die über das landesweite Vertriebsteam verkauft werden.

AMP hält sich an das deutsche Betäubungsmittelgesetz (BtMG) und die behördlichen Anforderungen des Freistaats Thüringen und stellt sicher, dass die aus allen Teilen der Welt importierten und in Deutschland verkauften Produkte den EU-Standard der Guten Herstellungspraxis (EU-GMP) erfüllen.

Nähere Informationen über Greenrise Global erhalten Sie unter www.greenriseglobal.com.

