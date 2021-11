Pressemitteilung der PCC SE:

Joint Venture zwischen PCC und PETRONAS Chemicals Group beginnt Bau einer Produktionsanlage für Alkoxylate in Malaysia

- Kommerzielle Inbetriebnahme für das dritte Quartal 2023 geplant- Geplante Produktionskapazität: bis zu 70.000 Tonnen nichtionische Tenside und Polyether-Polyole pro Jahr- Als eine der modernsten Alkoxylate-Anlagen in der ASEAN-Region wird die Anlage aus zwei Produktionslinien bestehen.- Umbenennung des Joint Ventures in PCG PCC Oxyalkylates Sdn. Bhd., um die strategische Partnerschaft von PCC SE und PETRONAS Chemicals Group Berhad zu unterstreichen

Kuala Lumpur (Malaysia) / Duisburg, 24. November 2021. Die PCC SE und die PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG) erreichen mit ihrem gemeinsamen Projekt zum Bau einer Produktionsanlage für Alkoxylate (englisch: Oxyalkylates) in Malaysia einen neuen Meilenstein. Das Joint Venture PCG PCC Oxyalkylates Sdn. Bhd. weihte die Baustelle am Projektstandort in Kertih, im malaysischen Bundesstaat Terengganu, im Oktober 2021 offiziell ...

