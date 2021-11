Pressemitteilung der UBM Development AG:

- Zweitbestes 9 Monats-Ergebnis der Unternehmensgeschichte- Weiteres Top-Rating durch zweite ESG Rating-Agentur- Rekord Cash von mehr als EUR 440 Mio. für weitere Groß-Akquisitionen

UBM Development blickt auf drei außerordentlich gute Quartale zurück. Neben dem zweithöchsten Ergebnis vor Steuern konnte der Nettogewinn zur Vergleichsperiode 2020 um 7,6% auf knapp EUR 36 Mio. gesteigert werden. Auch beim Gewinn pro Aktie konnte das Vorjahresergebnis übertroffen werden und lag nach neun Monaten bei EUR 3,86. "Anstatt der zu Beginn des Jahres angekündigten "Corona-Delle" steuern wir auf einen äußerst erfreulichen Abschluss des Geschäftsjahres 2021 zu", kommentiert Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG.

Gold - von ESG-Rating Agentur EcoVadis

Erneut bestätigt wurde auch die konsequente Ausrichtung des Konzerns auf green. smart. and more., also die Entwicklung nachhaltiger, intelligenter und ästhetischer Gebäude. Bei der ersten Bewertung durch die international ...

