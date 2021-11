Nach Stationen bei McKinsey und dem Private-Equity-Investor Apax kam Melanie Kreis zur Deutschen Post, wo Sie zunächst mehrere M&A-Deals begleitete und später zur Arbeitsdirektorin aufstieg. Die Befriedung eines brodelnden Tarifkonflikts wurde eine ihrer größten Bewährungsproben. Seit Oktober 2016 ist Kreis CFO der Deutschen Post DHL - und als studierte Physikerin eine Exotin in dem Bereich. Der Großkonzern hat unter Ihrer Finanzleitung einen klaren Fokus auf Profitabilität und wurde in diesem Jahr auch wieder in größerem Stil am M&A-Markt aktiv. Für ihre Rolle in der Transformation des Konzerns ist Melanie Kreis auf der Structured FINANCE nun zur CFO des Jahres 2021 gekürt worden. Wo ihr die im Physik-Studium erlernten Denkweisen manchmal helfen, welches ihr persönliches Karriere-Highlight ist und ob es wirklich in jedem ihrer Finanzmeetings mindestens einmal um die Cashflows geht, das verrät die CFO des Jahres 2021 im Talk bei FINANCE-TV.