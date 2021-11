Der Schweizer Lebensversicherer Swiss Life Holding AG (ISIN: CH0014852781) will die Dividendenausschüttungsquote ab 2022 auf über 60 Prozent erhöhen, wie im Rahmen eines Investorentages am Donnerstag mitgeteilt wurde. Bisher lag die Quote bei 50 bis 60 Prozent. Darüber hinaus wird von Dezember 2021 bis Mai 2023 ein Aktienrückkaufprogramm von 1 Mrd. Franken durchgeführt. Im Rahmen des heutigen Investorentages wird das ...

