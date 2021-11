Wie oft haben Sie schon 1.000 Prozent mit Aktien verdient? Wenn die Antwort "mehr als einmal" ist, dann sollten Sie vielleicht selbst einen Börsendienst herausbringen. Ansonsten können Sie sich an Alfred Maydorn halten: Mit seiner Empfehlung zu Tesla und Standard Lithium hat er seinen Lesern bereits 2 solcher Überflieger eingebracht. Aktuell macht sich ein weiterer Wert von Maydorns Hotlist auf in Richtung 1.000-Prozent-Marke. Außerdem folgt noch in diesem Jahr eine äußerst vielversprechende Empfehlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...