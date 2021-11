Tesla ist und bleibt der Trendsetter in Sachen Elektromobilität, Software und Autonomes Fahren. Geht es nach Cathie Wood von ARK Invest, so hätte Apple mit dem Kauf von Tesla den Markt für fahrerlose Fahrzeuge dominieren können. Jedoch hat der Tech-Gigant seine Chance nicht genutzt...Apple hätte gute Chancen gehabt Tesla zu schlucken, als der Elektroauto-Pionier große Schwierigkeiten mit dem Model 3 hatte, so Cathie Wood im CNBC-Interview. "Das hätte Apples Markt sein sollen. Wir sind aber froh, ...

