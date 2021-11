Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag wenig verändert präsentiert. Der ATX legte gegen 9.50 Uhr um magere 0,10 Prozent auf 3.778,07 Punkte. An den europäischen Leitbörsen herrscht eine positive Anlegerstimmung vor. International werde wegen des US-Feiertages "Thanksgiving" ein ruhiger Handelstag erwartet.Am heimischen Aktienmarkt rückten in der laufenden Berichtssaison Schoeller Bleckmann, ...

