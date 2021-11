VW Vz: (Turbo)-Calls mit 75%-Chance bei Kurserholung auf 180 Euro

Seit ihrem Jahreshoch vom 18. März 2021 bei 252 Euro ging es mit dem Kurs der VW Vz.-Aktie (ISIN: DE0007664039) - nur von kurzen Erholungsphasen unterbrochen - langsam aber sicher nach unten. Der Chipmangel und die daraus resultierende Drosselung der Produktion, die Streitigkeiten im Konzernmanagement, sowie die aktuelle Schwäche des Gesamtmarktes beförderten den Aktienkurs am 24. November 2021 auf bis zu 121 Euro nach unten, dem tiefsten Kurs seit neun Monaten.

Obwohl die Experten der NordLB in ihrer neuesten Analyse das Kursziel von 225 Euro auf 220 Euro reduziert hatten, bekräftigten sie gleichzeitig in der Erwartung starker Ergebnisse im laufenden Jahr ihre Kaufempfehlung für die VW Vz.-Aktie. Für risikobereite Trader mit der Marktmeinung, dass die VW Vz.-Aktie zumindest einen Teil des in den vergangenen Tagen erlittenen Kursrutsches aufholen können - immerhin notierte die Aktie noch vor einer Woche, am 18. November 2021, bei 188 Euro - könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 170 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis bei 170 Euro, Bewertungstag 21.1.22, BV 0,1, ISIN: DE000DV7QA65, wurde beim Aktienkurs von 171,90 Euro mit 0,93 - 0,95 Euro gehandelt.

Kann sich die VW Vz.-Aktie in spätestens zwei Wochen wieder auf 180 Euro erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,38 Euro (+45 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 164,015 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 164,015 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH1LDN8, wurde beim Aktienkurs von 171,90 Euro mit 0,90 - 0,91 Euro taxiert.

Gelingt der VW Vz.-Aktie ein Kursanstieg auf 180 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,59 Euro (+75 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 161,148 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 161,148 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF6YZR3, wurde beim Aktienkurs von 171,90 Euro mit 1,13 - 1,14 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der VW Vz.-Aktie auf 180 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,88 Euro (+65 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vzg.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vzg.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de