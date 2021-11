Der Immobilienmarkt in Deutschland boom seit Jahren, ein Ende des Aufwärtstrends ist trotz der Pandemie nicht in Sicht. Im Gegenteil: Viele Deutsche wollen dauerhaft im Home-Office bleiben, die eigenen vier Wände werden wichtiger. Gleichzeitig steht der Ampel-Koalition wohl nichts mehr im Weg, was auch bedeutet, dass die Klimaschutz-Anforderungen beim Bauen steigen. Das sind beste Voraussetzungen für eine Nischenbank aus Nürnberg.

Den vollständigen Artikel lesen ...