Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch ist ein neuer Exchange Traded Fund der ETC Group über die White-Label-Plattform von HANetf über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem ETC Group Digital Assets & Blockchain Equity UCITS ETF - Acc (ISIN IE00BMQ8YK98/ WKN A3CT5D) biete die ETC Group einen ETF an, der den Zugang zu Unternehmen aus dem Bereich der digitalen Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologien ermögliche. ...

