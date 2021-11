Zum zweiten Mal in Folge setzte die Deutsche Bank sich am Mittwoch an die Spitze des Dax. Die Kurse des Geldhauses werden derzeit von Fantasien über steigende Zinsen befeuert. Dass die tatsächlich wieder zurückkehren und dem Finanzinstitut endlich wieder ansehnliche Gewinne bereiten werden, ist zwar noch längst nicht in Stein gemeißelt. Die Anzeichen dazu verdichten sich aber."Der Aktionär" berichtete jüngst darüber, dass die EZB ihre Einstellung zur Inflation zu überdenken scheint. Jene wird wohl nicht mehr unbedingt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...