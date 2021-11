Die Suche nach einem Nachfolger läuft. Interimistisch übernimmt Peter E. Bodmer.Nach dem "erfolgreichen Abschluss der Entflechtung der Ruag in zwei separate Einheiten" sei für ihn der richtige Moment gekommen, das Steuer in jüngere Hände zu übergeben, liess sich der scheidende CEO der Ruag MRO Holding AG am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...