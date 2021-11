Jenoptik trennt sich von der Verteidigungssparte

Werbung



Das deutsche SDAX©-Unternehmen baut sich selbst um.



Jenoptik trennt sich von seinem Mechatronik-Geschäft. Die "Vincorion" genannte Sparte fokussiert sich insbesondere auf Produkte für den Sicherheits- und Rüstungsbereich. Der britische Private-Equity-Investor STAR Capital Partnership habe diese Sparte für eine nicht genannte Summe erworben. Laut Jenoptik liegt der Unternehmenswert aber bei rund 130 Millionen Euro.

Was bedeutet das für das Jenaer Unternehmen? Eine Fokussierung auf das Kerngeschäft - Jenoptik ist ein, wie der Name sagt, auf optische Systeme fokussiertes Unternehmen. Konkret bedeutet das, dass die Geschäftsbereiche mit Lasern, Messtechnik und Optik, welche wichtig für u.a. die Halbleiterbranche oder Automobilbranche sind, in das operative Zentrum rücken. Die Militärsparte Vincorion wird nun als "nicht fortgeführtes Geschäft" bilanziert.

Bereits seit Juli 2019 plante Jenoptik einen Verkauf von Vincorion. Anfang 2020 wurde der Plan erstmal aufgegeben, da es keine guten Übernahmeangebote gab. Vollständig abgewickelt wird der Verkauf nun voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022.





