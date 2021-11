Der Kursrutsch der Papiere von Drägerwerk hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Für weiteren Verkaufsdruck sorgte ein eindeutiges Statement des Metzler-Experten Alexander Neuberger: Verkaufsempfehlung nach bisherigem "Buy"-Votum mit halbiertem Kursziel von 50 Euro.Die Papiere des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters, der am Dienstagabend mit seinem Ausblick enttäuschte, rutschen um 4,3 Prozent auf 56,80 Euro. Drägerwerk ist damit der schlechteste Wert des Tages im SDAX. Am vergangenen Freitag ...

