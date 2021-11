DJ Heemann Vermögensverwaltung AG mit 25-jährigem Bestehen

Gronau (pts025/25.11.2021/11:00) - Die Heemann Vermögensverwaltung AG blickt im Jahr 2021 auf ihr 25-jähriges Bestehen. Von Beginn an war das Handeln vom Leitbild "Vermögen aufbauen und bewahren" geprägt. Heemann hat sich als inhabergeführte, bankenunabhängige und auf die Kundenbedürfnisse fokussierte Investmentboutique für die Vermögensverwaltung und das Fondsmanagement etabliert. Heute zählt das Unternehmen neun qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hat drei eigene Fonds aufgelegt und verwaltet ein Vermögen von etwa 300 Mio. Euro von Mandanten aus dem In- und Ausland.

Ernst Heemann (Vorstand und Gründer): "Wir sind in einer Zeit gestartet, die mit dem Zusammenbruch des Neuen Marktes gleich die erste Prüfung für uns als vergleichsweise jungen Vermögensverwalter bereithielt. Nach zwei weiteren großen Prüfungen, der großen Finanzkrise 2008 und der Corona-Krise 2020, darf ich mit Fug und Recht behaupten, dass sich unsere strategische Aufstellung und der Investmentfokus bewährt haben. Heute verfügen wir über ein Team, welches bestens gerüstet ist, den Erfolg der Heemann Vermögensverwaltung fortzuschreiben."

Ralf de Winder (Vorstand und Gründer): "Für uns stehen die Bedürfnisse unserer Mandanten und der Fonds-Anleger an erster Stelle. Dafür sind kompetente Mitarbeiter, ein klares Konzept, kurze Entscheidungswege und ein hohes Maß an Flexibilität die Voraussetzung. Unser Team setzt sich aus Experten aller relevanten Fachbereiche zusammen. So werden die Kundenwünsche mit verschiedenen strategischen Ansätzen umgesetzt und die individuelle Betreuung der Einzel-Depots gewährleistet."

Wiederholte Auszeichnung "Deutschlands beste Vermögensverwalter"

Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche wird die Heemann Vermögensverwaltung AG als "Beste Vermögensverwalter 2019" und "Beste Vermögensverwalter 2020" zum dritten Mal in Folge auch in diesem Jahr als "Beste Vermögensverwalter 2021" in der Kategorie "Dynamisch - 3 und 5 Jahre" bewertet.

Mehrfach ausgezeichnete Fonds-Familie, ESG-Expertise ausgebaut

Heemann verfügt mit der FU Fonds-Familie über hauseigene, mehrfach prämierte Fonds. Der 2008 aufgelegte Multi Asset Fonds (WKN: A0Q5MD) wird von Morningstar auf Sicht von fünf und zehn Jahren jeweils mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet. 2017 wurde der FU Fonds - IR Dachfonds (WKN: HAFX27) aufgelegt. Das neueste Mitglied der Fondsfamilie, der 2019 aufgelegte FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN: HAFX9M), verfügt mit seiner monatlichen Ausschüttungspolitik über ein echtes Alleinstellungsmerkmal in Zeiten von Niedrig- und Negativzinsen.

Zuletzt wurde die interne ESG-Expertise ausgebaut. Hierfür wurde das Team durch eine qualifizierte Kollegin verstärkt. ESG-konformes Investieren wird in naher Zukunft weiter erheblich an Bedeutung gewinnen. Um diese Entwicklung aktiv mitzugestalten, sind weitere strategische Schritte im ESG-Bereich und der Digitalisierung eingeleitet. Damit sind bereits heute die Grundlagen gelegt, um auch zukünftig dem seit 25 Jahren gültigen Leitsatz "Vermögen aufbauen und bewahren" gerecht zu werden.

Über die Heemann Vermögensverwaltung AG Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit Top-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

